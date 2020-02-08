Число погибших в результате стрельбы, которую открыл военнослужащий в тайском городе Корате, увеличилось до 20-ти

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Министерства обороны. По данным Минздрава страны, ранен 31 человек, в т.ч. 10 — тяжело. Ранее сообщалось, что военнослужащий армии Таиланда застрелил нескольких сослуживцев и угнал военный автомобиль. Проезжая по городу, он периодически открывал стрельбу из автомата по людям. Позже он взял в заложники 16 человек, которых удерживает в местном торговом центре. По последним сообщениям, спецназ начал штурм здания ТЦ.
2020-02-08T20:30:00+03:00
2020-02-08T20:30:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 08 февраля 2020
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