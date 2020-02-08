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20:00, 08 февраля 2020

Бойцы армейского и полицейского спецназа вывели несколько сотен человек из ТЦ в городе Корате в Тайланде

Военные и полицейские выводили посетителей небольшими группами по 5 — 10 человек в течение почти полутора часов. Между тем, местные телеканалы сообщают, что из ТЦ выведены только те, кто скрывался на
первых двух этажах. Удалось ли бойцам
спецназа добраться до четвертого этажа, где находится стрелок с 16 заложниками, не уточняется. Перед этим злоумышленник застрелил в городе около 20-ти человек.



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