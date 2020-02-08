16-летняя студентка Диана Костырина получила право экранизировать один из рассказов Кинга

16-летняя студентка лицея Диана Костырина получила право экранизировать один из рассказов Стивена Кинга по программе Dollar Baby.

Согласно условиям проекта, писатель всего за 1 доллар дает разрешение студентам, начинающим режиссерам и театральным продюсерам адаптировать для экрана или сцены выбранную ими короткую историю. В интервью РИА Костырина рассказала, что планирует экранизировать историю «Женщина в комнате». 40-минутный фильм она будет снимать при участии местного киноклуба.

