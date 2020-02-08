Создана систему мониторинга влияния китайского коронавируса на прибыльность крупных мировых корпораций

Компания Amenity Analytics создала систему мониторинга влияния китайского коронавируса на прибыльность крупных мировых корпораций. Система анализирует заявления и отчеты компаний, в которых есть упоминания об эпидемии. Как отмечает Forbes, на сегодняшний день 421 компания в отчетах за первый квартал указала, что коронавирус в Китае может негативно повлиять на финансовые результаты. Из этого числа 394 компании базируются в США. В общей сложности вирус был упомянут более 2 тыс. раз.