Создана систему мониторинга влияния китайского коронавируса на прибыльность крупных мировых корпораций

Компания Amenity Analytics создала систему мониторинга влияния китайского коронавируса на прибыльность крупных мировых корпораций. Система анализирует заявления и отчеты компаний, в которых есть упоминания об эпидемии. Как отмечает Forbes, на сегодняшний день 421 компания в отчетах за первый квартал указала, что коронавирус в Китае может негативно повлиять на финансовые результаты. Из этого числа 394 компании базируются в США. В общей сложности вирус был упомянут более 2 тыс. раз.
2020-02-08T20:01:00+03:00
2020-02-08T20:02:03+03:00
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20:01, 08 февраля 2020
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