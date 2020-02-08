«Аэрофлот» установил доплаты экипажам, летающим в Китайв в размере 8300 рублей за рейс

Как сообщается на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава, речь идет о рейсах в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. В пресс-службе «Аэрофлота» ТАСС отказались комментировать это сообщение. С 1 февраля авиасообщение между Россией и Китаем было ограничено из-за вспышки коронавируса: все регулярные рейсы, кроме рейсов «Аэрофлота», были закрыты. С 14 февраля официально будут закрыты чартеры между двумя странами.

