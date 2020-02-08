Власти Ульяновской области просят правоохранительные органы выяснить источник дезинформации о радиоактивном выбросе

Власти Ульяновской области просят правоохранительные органы выяснить источник дезинформации в соцсетях о радиоактивном выбросе в Димитровграде. С соответствующим обращением в полицию обратился губернатор Сергей Морозов. По его словам, ситуация в НИИ атомных реакторов в Димитровграде штатная. У себя в ФБ Морозов пишет, что кадры в интернете взяты с пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в 2019 году. Губернатор обратился к руководству НИИ с просьбой в онлайн-режиме организовать трансляцию показаний дозиметров с промплощадки института. Морозов призвал население области не распространять недостоверную информацию.
2020-02-08T19:31:00+03:00
2020-02-08T19:32:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 08 февраля 2020
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