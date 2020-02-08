Сотрудники правоохранительных органов и армии Таиланда выводят людей из ТЦ в Корате, где солдат устроил стрельбу и взял посетителей в заложники. Как сообщил пресс-секретарь министерства обороны королевства, полицейские и военные вошли в торговый центр. По последним данным, в результате стрельбы, которую устроил 32-летний капрал, погибли 17 человек, 21 получил ранения. О судьбе злоумышленника сообщений не поступало. Иностранцев среди погибших и пострадавших нет.
2020-02-08T19:30:00+03:00
2020-02-08T19:31:16+03:00
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19:30, 08 февраля 2020
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