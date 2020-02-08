Большунов увеличил отрыв от Клэбо а общем зачете Кубка Мира по лыжным гонкам в спринте на этапе Кубка Мира в Фаллуне

Александр Большунов увеличил отрыв от Йоханнеса Клэбо а общем зачете Кубка Мира по лыжным гонкам заняв третье место в спринте на этапе Кубка Мира в Фаллуне.

Самого Клэбо на этапе не было. Он сломал палец, когда бил по боксерской груше в игровом автомате. Большунов лидировал в Кубке и до этого, но теперь его преимущество выросло до 295 очков – это стоимость трех побед в гонках Кубка Мира. За третье место Александр получил 60 очков. В финальном забеге классическим стилем он держался за двумя норвежцами, которые в итоге и разыграли золото. Оно досталось Палу Гольдбергу. Наталья Непряева, которая идет второй после Терез Йохауг в общем зачете, заняла в спринте вторе место. На финиш она прибежала вместе с двумя шведками Линн Сван и Йона Сундлинг. Гонщиц разделил фотофиниш. Выпад быстрее всего сделала Сван, Сунлинг заняла третье место.

Завтра мужчины пробегут масс-старт на 15 километорв, а женщины ту же гонку, но на пять километров короче.