В Праге планируют назвать площадь в память о российском политике Борисе Немцове

Об этом «Эху» рассказал мэр города Зденек Гржиб, подчеркнув, что процесс почти завершен.

Мы собираемся поставить на голосование в городском совете вопрос о переименовании площади перед посольством Российской Федерации, в площадь имени Бориса Немцова. И это в основном реакция на петицию, которую мы получили от людей, желающих переименовать эту площадь. Вопрос уже прошёл две комиссии, и осталась финальная стадия – городской совет. Нет никаких обстоятельств, которые могли бы помешать воплотить эту идею в жизнь

Гржиб добавил, что хотел бы провести церемонию открытия 27 февраля – в день, когда пять лет назад Немцов был убит.