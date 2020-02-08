Все зачинщики конфликта, повлекшего массовые беспорядки в Казахстане, будут наказаны

Это пообещал вице-премьер республики Бердибек Сапарбаев. Ранее сообщалось, что в селе

Масанчи на границе с Казахстаном произошла групповая драка местных жителей. Массовые

беспорядки перекинулись в соседние села. Погибли 8 человек, 37 госпитализированы, в том числе 9 в реанимации. Сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. По подозрению в участии в беспорядках задержаны 47 человек. По официальной версии причиной беспорядков стал бытовой конфыликт. Между тем, эксперты не исключают межэтнический характер столкновений