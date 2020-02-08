Военнослужащий, застреливший 17 человек на северо-востоке Таиланда, удерживает заложников

Как сообщает Таиландское агентство новостей, злоумышленник скрывается на четвертом этаже торгового центра «Терминал-21». Как пишет местная пресса, сотрудники правоохранительных органов совместно с армией готовят операцию по захвату преступника. Мотивы нападавшего остаются неясными. По некоторым данным, перед нападением солдат отправил несколько бессвязных сообщений с критикой в адрес коррупционеров. Сначала он вел трансляцию своих действий через «Фейсбук», но затем страница была заблокирована.
2020-02-08T19:01:00+03:00
2020-02-08T19:02:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:01, 08 февраля 2020
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