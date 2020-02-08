Злоумышленник в Таиланде продолжает удерживать заложников в Корате

Число жертв стрельбы устроенной военным выросло до 17, ранен 21. Здание ТЦ окружено полицией. Посольство России в Таиланде

Уточняет обстоятельства ЧП и выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших наши соотечественники. Впрочем, как утверждают в посольстве, Корат лежит вдали от традиционных туристических маршрутов.