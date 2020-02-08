Как сообщает местное телевидение, несчастный случай произошел, когда искры от хлопушек попали на тележку с фейерверками. По словам очевидцев, 14-15 человек погибли на месте. По предварительным данным, ранения получили 11 человек.
Более 10 человек погибли в результате взрыва фейерверков на празднике в Индии
Как сообщает местное телевидение, несчастный случай произошел, когда искры от хлопушек попали на тележку с фейерверками. По словам очевидцев, 14-15 человек погибли на месте. По предварительным данным, ранения получили 11 человек.