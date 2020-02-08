Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал «фейком» историю с медбратом, заподозренным в убийстве пациентов в Кирове

Как передает Интерфакс, была проведена тщательная проверка, поднята вся документация, медработника даже протестировали на детекторе лжи. Мурашко отметил, что эта история нанесла серьезный ущерб репутации медиков. Накануне издание Readovka сообщило о пользователе форума «Двач», который анонимно рассказал, что якобы убил более десяти пациентов-ветеранов, отключив их от аппарата искусственной вентиляции легких.

