Губернатор Ульяновской области Морозов попросил местных жителей не сообщениям в интернете о радиационном выбросе

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов попросил местных жителей не верить сообщениям в интернете о радиационном выбросе в НИИ атомных реакторов в Димитровграде. По словам главы региона, кадры с видео в соцсетях взяты с пожара на

нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в октябре 2019 года. У себя в ФБ Морозов утверждает, что ситуация в НИИ штатная, а в области все показатели

дозиметров в любой точке – остаются в норме. Он пообещал, что в ближайшее время институт организует онлайн-трансляцию показаний дозиметров со своей промплощадки.