Глава федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге подал в отставку из-за секс-скандала

В Министерстве спора случившееся назвали системным сбоем в Федерации, сам Гайаге с этим не согласился, заявив, что принял мудрое решение и уходит с высоко поднятой головой, несмотря на диктат ведомства. Вина Гайаге, который с перерывами возглавлял федерацию 17 лет состоит в том, что он продолжал сотрудничать с тренером Жилем Бейером, котрого обвиняют в сексуальном насилии. Четыре фигуристки, в том числе знаменитая Сара Абитболь – многократная медалистка Чемпионатов Европы и Мира, заявили о том, что подвергались изнасилованиям со стороны тренера в начале девяностых, когда девушкам было по 15-17 лет. В 2001 году даже после того, как тренера заподозрили в преступлениях на сексуальной почве, Федерация не разорвала с ним отношений.

Год назад Сара Абитболь опубликовала книгу «Такое долгое молчание», в которой она описала случившееся с ней.