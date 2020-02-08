Новый коронавирус по некоторым данным прошел пик своего распространения

По крайней мере об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

Количество новых заболевших снижается последние две недели. По данным ВОЗ, такая тенденция наблюдается с двадцать восьмого января, когда отношение количества новых случаев заболевания к общему их числу составляло тридцать девять процентов. С того времени этот показатель падал каждый день и сейчас он составляет чуть более десяти процентов.

Эти данные противоречат прогнозам, которые в минувший понедельник давали в китайском государственном комитете по делам здравоохранения. Его эксперты считали, что пик заболевания коронавирусом наступит только на следующих выходных. При этом они заявляли, что количество новых случаев заболевания всё еще растет.

Всего в мире сейчас чуть более тридцати пяти тысяч заболевших. Подавляющее большинство из них – в Китае, но отдельные случаи фиксируются в разных странах по всему миру. О болезни стало известно в начале декабря. За это время от неё погибли семьсот двадцать два человека, а выздоровели чуть более двух тысяч.

Причины возникновения вируса до сих пор доподлинно неизвестны. При этом, вчера китайские ученые выяснили, что промежуточным переносчиком этой заразы могли быть панголины. Это млекопитающие, близкие к муравьедам и броненосцам.