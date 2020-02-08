Петербургского депутата, в квартире которого обнаружили подпольное казино, исключат из «Единой России»

Такое заявление сделал глава петербургского отделения партии Вячеслав Макаров.



«Произошедшее далеко за гранью. Подобное поведение категорически несовместимо со статусом челна нашей партии», – говорится в опубликованном пресс-службой «Единой России» обращении Вячеслава Макарова. Спикер городского парламента и по совместительству лидер петербургских единороссов назвал «преступным бизнесом» организованное в квартире казино и добавил, что партия скоро рассмотрит вопрос об исключении провинившегося депутата. Речь идёт о главе муниципального образования «Введенский» Олеге Калядине, в квартире которого оперативники, пришедшие туда ночью, обнаружили подпольное казино с игровыми автоматами. Сам Калядин, как пишет издание Фонтанка.ру, от бизнеса открестился: по его словам, он сдал квартиру в аренду и даже не подозревал о том, что в ней происходит. Между тем, Калядина и отчитавшего его Макарова, как пишут городские СМИ, связывают давние отношения. Депутат был советником спикера парламента, а несколько лет назад Макаров рекомендовал губернатору назначить Калядина заместителем главы Петроградского района.

Шесть лет назад депутата Олега Калядина наградили знаком «За заслуги перед жителями Петроградского района».