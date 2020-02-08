Не менее восьми человек стали жертвами беспорядков на юге Казахстана

Десятки пострадали в результате массовой драки в селе Масанчи недалеко от границы с Киргизией. Власти настаивают, что конфликт носил бытовой характер, пресса отмечает, что погром произошел в районе, где живут представители национальных меньшинств – дунгане.

Всему виной нарушитель правил дорожного движение, говорится в официальной версии событий на юге Казахстана. Ее озвучили представители местной полиции спустя почти сутки после беспорядков. До этого власти ограничивались словами о «бытовом конфликте». Как сказали в департаменте полиции Жамбылской области, в пятницу днем недалеко от Масанчи, в селе Сортобе сотрудники дорожной инспекции остановили машину, за водителем которой числится несколько нарушений. Он пытался скрыться, во время погони заехал во двор своего дома, и там вместе с родственниками напал на полицейских. В результате два человека задержаны, переедает агентство «Спутник». Однако в полиции пока не объясняют, почему конфликт из Сортобе перекинулся спустя считанные часы на соседнее село Масанчи. Причем в итоге, по данным властей, не менее трех десятков зданий там получили повреждения. В социальных сетях выкладывают снимки обгоревших стен и оконных проемов жилых зданий, кафе и магазинов. Как отмечает интернет-издание «Медиазона» примерно в это же время кто-то начал рассылать в мессенджере фотографии 80-летнего мужчины-казаха и его сыновей, и утверждать, что на них напали дунгане. При этом, по словам автора сообщений, досталось и полицейским. Тем временем сами жители Масанчи рассказали среднеазиатской службе «Радио Свобода», что нападавшие точно не были местными. И погромам подверглись здания, которые принадлежат этническим дунганам.

Киргизские пограничники рассказали агентству «Интерфакс», что после беспорядков вырос пассажиропоток из Казахстана — в основном за счет женщин и детей. В самом Казахстане, по данным местной прессы, усилена охрана пригорода Алматы, где живут дунгане и уйгуры.