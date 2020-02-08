В Таиланде военный убил не менее 17ти человек и примерно столько же людей взял в заложники

Больше десяти человек ранено. Стрелок по некоторым данным хорошо вооружён.

Трагедия разыгралась на северо-востоке Таиланда. Вооружённый военный зашёл в торговый центр в городе Накхон Ратчасима и открыл огонь по людям. Есть убитые и раненые. Не менее 16ти человек стрелок захватил в заложники. Он удерживает их на одном из верхних этажей комплекса. Здание окружила полиция, внутри спецназ, автомобильное движение в районе, где произошёл серьёзный инцидент, полностью перекрыто. В эти минуты в здании торгового центра слышна стрельба, СМИ не исключают, что возможно началась операция по освобождению заложников. Местное интернет— издание Khao Sod называет имя стрелка и его звание — капрал Чаккрапант Тхомма. Во время стрельбы нападавший некоторое время транслировал свои действия в фейсбук, он говорил, что у него сводит пальцы и спрашивал зрителей должен ли он сдаться, затем его страницу заблокировали. Это подтвердили в компании Facebook, пообещав удалять любые материалы с пропагандой насилия, связанные с нападением на торговый центр, сообщает агентство Рейтер. До атаки вооружённый военный застрелил своего командира и ещё двух человек в военном лагере. Затем скрылся на Хаммере. По пути к торговому центре он обстрелял мирных жителей. По некоторым данным у стрелка может быть не меньше семисот патронов, украденных из лагеря. Бойню в торговом центре как пишут СМИ устроил профессионал, в прошлом он выиграл несколько призов на соревнованиях по стрельбе.

Мотивы стрелявшего пока неизвестны. Минздрав Таиланда только что подтвердил гибели 17ти человек. Ведомство призывает население города сдавать кровь для раненых. По некоторым данным в их числе есть дети.