Ошибки и непрофессионализм врачей в России косвенно приводят к 70 тысячам смертей в год

Об этом на заседании совета ректоров медицинских вузов сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Мурашко также привел несколько конкретных примеров: по его словам, от лидокаина в год погибает 25 человек, из-за неправильного использовании каталок для скорой помощи гибнет или получают тяжелые увечья минимум 1 – 2 человека.