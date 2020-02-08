Ошибки и непрофессионализм врачей в России косвенно приводят к 70 тысячам смертей в год

Об этом на заседании совета ректоров медицинских вузов сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Мурашко также привел несколько конкретных примеров: по его словам, от лидокаина в год погибает 25 человек, из-за неправильного использовании каталок для скорой помощи гибнет или получают тяжелые увечья минимум 1 – 2 человека.
2020-02-08T17:32:00+03:00
2020-02-08T17:33:06+03:00
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17:32, 08 февраля 2020
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