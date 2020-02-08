Оснований для эвакуации граждан России с юга Китая из-за вспышки коронавируса пока нет

Об этом ТАСС заявил генконсул России в Гуанчжоу Виктор Пашков. По его словам, власти провинции Гуандун держит ситуацию под контролем, закрытие ее на карантин не планируется. Работают все внутренние и внешние КПП провинции, кроме закрытых пунктов на административной границе с Гонконгом. Внутреннее и международное транспортное сообщение осуществляется в полной мере.

