Смертельный вирус из Китая прошел пик своего распространения

Такое заявление сделали эксперты ВОЗ. Согласно их отчету, в феврале число новых заразившихся коронавирусом существенно снизилось по сравнению с январем. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 722 человек, заразились около 35 тысяч. Вылечить удалось 2050 человек.

