Тридцать семь пострадавших в массовых Беспорядках в Жамбылской области Казахстана, остаются в больницах

Об этом сообщил замминистра здравоохранения страны Камалжан Надыров. По его словам, в реанимации 9 человек. 6 Человек были санавиацией доставлены в клиники Алма-Аты. Всего за медпомощью после беспорядков обратились 137 человек. Массовые беспорядки, произошедшие минувшей ночью, унесли жизни восьми человек. В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии республики. Власти утверждают, что причиной беспорядков стал бытовой конфликт.

