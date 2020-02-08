Москвичи провели собрание против застройки охранной зоны «Лосиного острова» – Митрохин

Москвичи провели собрание против застройки охранной зоны национального парка «Лосиный остров». Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

«Сегодня состоялось крупное собрание граждан против застройки охранной зоны «Лосиного острова» компанией «ГрандНекст». К ним присоединились жители Метрогородка, где также в охранной зоне строятся дома под реновацию. Граждане возмущены этим антиэкологическим беспределом», — рассказал политик.

С.Митрохин добавил, что собранию жителей пытались воспрепятствовать сотрудники полиции, которые хотели отправить его в автозак, однако в итоге все разрешилось благополучно.

В 2022 году на его границе национального парка «Лосиный Остров» должен появиться комплекс на 924 квартиры, построенный за 5,5 млрд руб. по программе реновации. Вырубка уже началась. Как утверждают местные жители, под угрозой более 600 деревьев. Однако стартовая площадка попадает в охранную зону парка, где запрещено подобное строительство.

В столичной мэрии заявляют о наличии всей разрешительной документации, а Минприроды готовит иск в суд. Это уже вторая подобная стройка на границах «Лосиного Острова» за последнее время — ранее СМИ писали о ЖК «Сказочный лес», законность строительства которого сейчас оспаривается в суде.