Полицейские сорвали акцию по раздельному сбору мусора в Москве – организатор акции

Полицейские сорвали акцию по раздельному сбору мусора, которая проходила на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из организаторов акции, муниципальный депутат от партии «Яблоко» Елена Филина.

«Уже год, как на проспекте Вернадского проходит акция по раздельному сбору отходов. Это уже 11-ое мероприятие, однако сегодня на место акции приехали 5 сотрудников ОВД «Проспект Вернадского» и заявили, что наши действия являются незаконным сбором отходов, принадлежащих ГБУ «Жилищник», — рассказала депутат.

При этом, по словам Е.Филиной, правоохранителей не смутил тот факт, что речь идет о вторсырье, которое жители и волонтеры собирают дома в течение месяца, сортируют его и потом сдают на переработку. «Полтора часа полицейские запугивали нас и обвиняли в участии в несогласованной акции. В конце концов, они начали воровать у нас мешки с мусором и утаскивать их в другое место», — отметила она.

Е.Филина добавила, что подобные акции проходят регулярно в нескольких районах Москвы, однако такие проблемы возникли впервые.