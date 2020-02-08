Зараженных коронавирусом в Москве нет – Департамент здравоохранения

Зараженных коронавирусом в Москве нет. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Токарев.

Как напомнил чиновник, 28 января был создан межведомственный оперативный штаб правительства Москвы по противодействию коронавирусной инфекции. «В гостиницах, где проживает большинство граждан КНР, начали дежурить мобильные бригады Департамента здравоохранения столицы. В среднем они осматривают более 1600 человек в сутки», — рассказал А.Токарев.

Кроме того, по его словам, в Москве проводится ежедневный медосмотр китайских студентов, проживающих в общежитиях. Также оперативные бригады работают в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

«Кроме того, на станциях «скорой помощи» организована круглосуточная возможность конференцсвязи пациента, врача и переводчика», — заключил А.Токарев.