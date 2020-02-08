Эксглава министерства дорожного хозяйства, транспорта, связи Карелии Кайдалов взят под стражу по обвинению в коррупции

Бывший глава министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексей Кайдалов взят под стражу на два месяца по обвинению в коррупции.

Суд Петрозаводска отклонил просьбу адвокатов о помещении Кайдалова под домашний арест, поскольку по мнению судьи он может оказать давление на других участников процесса. Особо было отмечено, что у него есть недвижимость за границей. Кайдалова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что он вместе с заместителем директора по строительству аэропорта Петрозаводск Игорем Волчеком получил 800 тысяч рублей от строительной компании Петроград за то, что ей был предоставлен подряд на строительство площадки для спецтехники на территории аэропорта. Бизнесменам пообещали беспроблемную приемку работ и оплату контракта на сумму в 11 миллионов рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков уволил Алексея Кайдалова с должности министра и извинился перед жителями Карелии через социальные сети.