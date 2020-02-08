ЧП в Таиланде. Военнослужащий открыл стрельбу по посетителям торгового центра

Сообщается, что нескольких человек он взял в заложники.

Жертвами злоумышленника стали не менее 17 человек, пишет местная газета Bangkok Post. По другим данным, число убитых возросло уже до 15. В плену у злоумышленника не менее 16 человек. Ранее солдат тайской армии застрелил командира и двух человек на территории части, угнал военный автомобиль и ворвался с оружием в торговый центр города Корат на северо-востоке королевства. Личность преступника, как говорят власти, уже установлена. Капрал Чакрапант Тхомма сам разместил в социальных сетях фотографию с оружием в руках. Он также недолго вел трансляцию происходящего в интернете. Сообщается, что его учетную запись уже заблокировали. По данным газеты «Кхаосод», перед нападением он отправил несколько сообщений с критикой коррупционеров. Как передает тайский 7 телеканал, злоумышленник располагает пистолетом, автоматом и патронами к ним. По неофициальной информации, перед инцидентом у солдата был конфликт с офицером на финансовой почве.

В здании торгового центра, как сообщается, уже действует спецназ.