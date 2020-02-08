Еще один круизный лайнер встал на карантин из-за короновируса

Корабль SuperStar Aquarius задержали в порту на Тайване. По сведениям РИА, на борту путешествуют около 2 тысяч пассажиров но без соответствующей проверки им запрещено сходить на берег. Ранее Тайвань полностью запретил иностранным круизным судам заходить в свои порты, однако на этот раз большинство пассажиров SuperStar Aquarius — жители этого острова. Россиян, по предварительным данным, на судне нет.

