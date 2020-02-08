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16:30, 08 февраля 2020

По меньшей мере 12 человек погибли в результате стрельбы, устроенной военнослужащим на северо-востоке Таиланда

Много раненных. Как сообщается на сайте газеты «Тхаи Рат» солдат угнал из расположения свое части внедорожник и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки по прохожим и зданиям. После этого он взял в заложники 16 человек в торговом центре. Торговый центр сейчас окружен полицией.



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