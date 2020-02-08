Защита арестованного во Франции Александра Винника обжаловала решение суда Парижа. Россиянин экстрадировали туда из Греции по запросу США. За океаном его обвиняют в краже личных данных и отмывании нескольких миллиардов долларов.

Документы, собранные защитой, подтверждают: Александра Винника выслали во Францию ещё до решения Высшего административного суда Греции, Об этом агентству ТАСС сообщил адвокат россиянина Тимофей Мусатов. По его словам на это указывают бумаги из судов Греции, а также больницы, где находится из-за голодовки Винник – специалист по IT-технологиям. Его обвиняют сразу три страны: США, Франция и Россия. Его адвокат рассчитывает, что собранные документы станут весомым аргументом для французской стороны и Винника отпустят из-под стражи. Защита также намерена добиваться отмены Афинами решения о его экстрадиции во Францию. Апелляцию суд рассмотрит в течение десяти дней, уточнил адвокат. Он добавил, что в четверг следователи допросят Винника в Париже. За день до этого его адвокаты расскажут в Афинах журналистам о нарушениях процедуры экстрадиции. Напомню, по решению суда в Греции россиянина выслали во Францию, где его подозревают в краже личных данных и вымогательстве. Позже его возможно ждёт экстрадиция в США, за океаном его обвиняют в отмывании нескольких миллиардов долларов.

Российское посольство в Париже направило МИДу Франции ноту протеста из-за ситуации с экстрадицией Винника. Глава дипмиссии рассказал, что россиянин начал выходить из голодовки, которую проводит больше месяца.