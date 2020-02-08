Китайские авиакомпании массово увольняют российских пилотов

Сокращения коснутся ста пилотов компании Хайнань Эйрлайнз и еще 10 уволят из Чайна Сазерн Эйрлайнз. Формы могут быть разными. Кого-то отправляют в вынужденный простой без выплат, с кем то контракт расторгают досрочно. Процесс касается не только россиян и других иностранцев, которые работают в экипажах с ними. Причина заключается в том, что по всему миру приостановлена эксплуатация нового американского лайнера Боинг 737 МАХ. Конструктивные недостатки этого самолета привели к нескольким авариям в разных странах мира, в которых погибли 346 человек. 11 бортов этой модели находятся в парке компании Хайнань и 24 у Чайна Сазерн. Российских пилотов нанимали для работе именно на этом типе судов, поскольку своих кадров в Китае не хватает

Всего в Китае работает более пятисот российских летчиков.