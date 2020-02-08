На северо-востоке Таиланда военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, а затем устроил стрельбу в городе и захватил заложников. Об этом сообщают местные СМИ. Погибли, по предварительным данным, 12 человек. В заложниках, как передаёт РИА Новости, предположительно 16. Людей удерживают на четвёртом этаже торгового центра.

Личность военнослужащего уже установлена. Он разместил несколько фотографий и видеороликов нападения в соцсетях, на одной из таких записей этот человек говорит, что устал.