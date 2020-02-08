В шотландском городе Глазго запускается программа помощи бездомным алкоголикам

Они смогут выпивать бесплатно, но под присмотром врачей, сообщает Би-би-си. Для пилотного проекта сформирована рабочая группа из медицинских работников и судебных экспертов. Эта схема испытывается не впервые. Подобная помощь уже успешно работает в Канаде. В Шотландии первыми участниками программы, как ожидается, станут бездомные, которые неоднократно попадались на преступлениях на почве тяжёлой алкогольной зависимости.