В шотландском городе Глазго запускается программа помощи бездомным алкоголикам

Они смогут выпивать бесплатно, но под присмотром врачей, сообщает Би-би-си. Для пилотного проекта сформирована рабочая группа из медицинских работников и судебных экспертов. Эта схема испытывается не впервые. Подобная помощь уже успешно работает в Канаде. В Шотландии первыми участниками программы, как ожидается, станут бездомные, которые неоднократно попадались на преступлениях на почве тяжёлой алкогольной зависимости.
2020-02-08T15:30:00+03:00
2020-02-08T15:32:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 08 февраля 2020
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