В Москве на акцию по раздельному сбору мусора пришла полиция. Силовики заявили, что жители собрались на несогласованное публичное мероприятие. Полицейские сказали, что всем нужно разойтись по домам, а вторсырье выбросить в ближайшие урны для несортируемых отходов, сообщает проект ОВД-Инфо. Акция проходила на проспекте Вернадского.
2020-02-08T15:30:00+03:00
2020-02-08T15:30:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 08 февраля 2020
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