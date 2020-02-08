В Москве на акцию по раздельному сбору мусора пришла полиция. Силовики заявили, что жители собрались на несогласованное публичное мероприятие. Полицейские сказали, что всем нужно разойтись по домам, а вторсырье выбросить в ближайшие урны для несортируемых отходов, сообщает проект ОВД-Инфо. Акция проходила на проспекте Вернадского.