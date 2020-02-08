В Москве блогер повесил в лифте одного из жилых домов портрет президента Путина, чтобы заснять на видео реакцию людей

В Москве блогер повесил в лифте одного из жилых домов портрет президента Владимира Путина, чтобы заснять на видео реакцию людей. Там же в лифте Башир Дохов установил камеру, сообщает телеканал «Дождь». Многие из тех, кто, заходя в лифт видел портрет, пытались его снять. Некоторые говорили, что им становится страшно из-за ощущения, что за ними следят. В какой-то момент крепление не выдержало и портрет упал – молодой человек, который в этот момент ехал в лифте испугался и сразу попытался повесить его обратно. Видео оказалось популярным в интернете. За три дня его посмотрели полмиллиона человек.
2020-02-08T15:00:00+03:00
2020-02-08T15:05:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:00, 08 февраля 2020
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