В Москве блогер повесил в лифте одного из жилых домов портрет президента Путина, чтобы заснять на видео реакцию людей

В Москве блогер повесил в лифте одного из жилых домов портрет президента Владимира Путина, чтобы заснять на видео реакцию людей. Там же в лифте Башир Дохов установил камеру, сообщает телеканал «Дождь». Многие из тех, кто, заходя в лифт видел портрет, пытались его снять. Некоторые говорили, что им становится страшно из-за ощущения, что за ними следят. В какой-то момент крепление не выдержало и портрет упал – молодой человек, который в этот момент ехал в лифте испугался и сразу попытался повесить его обратно. Видео оказалось популярным в интернете. За три дня его посмотрели полмиллиона человек.