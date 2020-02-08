В квартире петербургского депутата от «Единой России» нашли подпольное казино

Сам политик утверждает, что просто сдал жилье в аренду.

Оперативники попытались ночью попасть в большую квартиру, расположенную на Петроградской стороне. Находившиеся внутри люди не открывали – силовикам, как пишет издание Фонтанка.ру, пришлось спиливать дверь. Внутри сотрудники полиции обнаружили столы для покера, больше десяти игровых автоматов и большое количество алкоголя. Посетителей нелегального казино увезли беседовать в отделение. Владельца квартиры нашли довольно быстро: по документам жильё принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину. Городские СМИ также называют единоросса советником спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова. Сам Калядин от подпольного казино открестился: по его словам, он сдал квартиру в аренду и не подозревал о том, что там происходит. Причастность политика к нелегальному бизнесу сейчас устанавливается.



В своей декларации три года назад Олег Калядин указывал, что во временном пользовании у него есть квартира площадью 220 квадратных метров.