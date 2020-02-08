У Пензенского областного суда, где должно начаться оглашение приговора фигурантам дела «Сети», вывесили баннер

У Пензенского областного суда, где в понедельник должно начаться оглашение приговора фигурантам дела «Сети» (террористическая организация), вывесили баннер в поддержку обвиняемых. На плакате написано «Мы все в сети». Фотографию баннера публикует сайт МБХ-Медиа.

Тем временем у здания ФСБ на Лубянке сегодня проходят пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети». Обвинения в отношении этих людей несправедливы и противоречат российским законам. Такое мнение в интервью «Эху» высказал участник акции Артемий Безродов.

Безродов добавил, что невозможно сидеть дома, когда происходят подобные вещи.