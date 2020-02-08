Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье в Москве

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» художница Катрин Ненашева.

«Завтра мы вместе с участниками акции «Следуй» выйдем на улицы Москвы, нанесем друг другу грим и устроим небольшую прогулку. Наш перформанс заключается в том, что человек в гриме становится к камере и какое-то время находится с ней один на один», — рассказала она.

Как добавила К.Ненашева, после этого пройдет лекция в Сахаровском центре. «Туда могут прийти любые желающие. Мы расскажем, как пользоваться чат-ботом, созданным специально для акции, покажем, как наносить грим, и проведем небольшую дискуссию о том, как мы можем коллективно объединяться против тотальной видеослежки», — заключила она.