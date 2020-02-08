В Японии зарегистрирован первый случай выздоровления пациента, заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает агентство Киодо. 60-летний водитель туристического автобуса, которого госпитализировали в конце января, прошёл курс лечения и был выписан из больницы. Водитель заразился на работе – он перевозил туристов из китайского города Ухань.
2020-02-08T14:30:00+03:00
2020-02-08T14:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 08 февраля 2020
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