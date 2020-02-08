В Японии зарегистрирован первый случай выздоровления пациента, заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает агентство Киодо. 60-летний водитель туристического автобуса, которого госпитализировали в конце января, прошёл курс лечения и был выписан из больницы. Водитель заразился на работе – он перевозил туристов из китайского города Ухань.