Фонтанка: В Петербурге, по некоторым данным, полиция обнаружила подпольное казино в квартире депутата от «ЕР»

В Петербурге, по некоторым данным, полиция обнаружила подпольное казино в квартире депутата от «Единой России» Олега Калядина. Об этом со ссылкой на источники пишет сайт «Фонтанка». Официально на сайте городского управления МВД такой информации нет. По данным источников, квартиру Калядина вскрыли минувшей ночью. Депутат сказал, что сдаёт жильё в аренду и о существовании подпольного казино ничего не знал.