В Ярославе прошёл митинг за отставку мэра Владимира Волкова и прямые выборы градоначальника

Об этом «Эху» рассказала руководитель местного штаба политика Алексея Навального Елена Лекиашвили. Штаб выступил организатором этой акции. По словам Лекиашвили, на протестную акцию пришли около трёхсот человек. Обошлось без задержаний. Протестующие собирались в спальном районе города, поскольку мэрия оказала в согласовании протестной акции в центре.