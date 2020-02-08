В США на 98-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии по медицине Стэнли Коэн

Об этом сообщил исследовательский университет Вандербильта, заслуженным и почётным профессором которого являлся Коэн. Нобелевской премией профессор был награждён за открытия, которые, как говорят в университете, в корне изменили перспективы для миллионов больных раком во всём мире.
2020-02-08T14:30:00+03:00
2020-02-08T14:30:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 08 февраля 2020
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