В США на 98-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии по медицине Стэнли Коэн

Об этом сообщил исследовательский университет Вандербильта, заслуженным и почётным профессором которого являлся Коэн. Нобелевской премией профессор был награждён за открытия, которые, как говорят в университете, в корне изменили перспективы для миллионов больных раком во всём мире.