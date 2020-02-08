Следственный комитет, прокуратура и полицейские проверяют школу в Липецке, где детям не давали пить воду из кулера

Это объясняли тем, что их семьи не перевели за это деньги.

Следователи сейчас изучают информацию о травле первоклассников в липецкой школе номер двадцать один. В сообщении ведомства сказано, что вероятно речь идет о некорректном поведении классного руководителя к детям.

Ранее телеканал «Звезда» рассказывал о том, что учащимся из бедных семей не дают пить воду, поскольку они не внесли за это в начале года тысячу рублей. При этом, в родительском комитете заявляли, что взносы были необязательные, а в одном из случаев они даже не стали брать деньги от такой семьи, поскольку знали, что те находятся в тяжелом положении.

Ограничивала детей учительница по имени Тамара Ивановна, её фамилия приводится. Сейчас, когда история стала известна общественности, она уже ушла из школы. При этом, по данным «Звезды», классный руководитель неоднократно придиралась к детям и по другим поводам. Были случаи, когда за неуплату взносов по самым разным требованиям преподаватель запрещала тем же первоклассникам мыть руки в столовой и отнимала еду.

Следственный комитет обратил внимание на эту ситуацию после того, как несколько семей увели из школы своих детей, а для урегулирования ситуации туда приезжала мэр Липецка.

Тем временем родители детей, который остались в школе номер 21, рассказывают о требованиях новых взносов. Деньги нужны на глобусы, мытьё окон, картриджи для принтеров и многое другое.