Министр здравоохранения опроверг информацию о причастности сотрудника госпиталя в Кирове к убийствам ветеранов

Министр здравоохранения Михаил Мурашко опроверг информацию о причастности сотрудника госпиталя в Кирове к убийствам ветеранов. Эту историю чиновник назвал выдуманной.

Медбрата, которого интернет-пользователи заподозрили в преступлениях, проверили на детекторе лжи. Результаты теста подтвердили его невиновность, сообщил Михаил Мурашко. Новый министр здравоохранения назвал фейком историю об убийце ветеранов в больнице Кирова. По словам Мурашко проверка региональным минздравом не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства сотрудника. История, несмотря на то, что опровергнута, нанесла ущерб репутации медиков, сожалеет министр. Между тем анестизиолог Сергей Вольф, который работает в госпитале для ветеранов в Кирове, записал видео и пожаловался на клевету. Он сказал, что не имеет отношения к сообщениям, которые публикуют СМИ. И попросил Следственный комитет найти и наказать тех, кто порочит его честь. Пару дней назад на анонимном интернет-форуме «Двач» некий человек написал, что за три года убил больше десяти ветеранов, отключив их от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Он прислал фото рабочего костюма и бейджа. По имени отчеству и другим признакам пользователи решили, что убийца ветеранов медик Сергей Вольф. Он это категорически отрицает.

Помимо регионального минздрава проверку начали прокуратура и СК Кировской области.