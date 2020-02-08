Самолёт МЧС с гуманитарной помощью вылетел из подмосковного Жуковского в Китай

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. На борту медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.

Сегодня утром стало известно, что в Китае скончались заражённые коронавирусом гражданин Японии и гражданка США. Это первые с начала эпидемии случаи гибели иностранцев. Всего число заболевших приблизилось к 35 тысячам. Погибли 724 человека.