Павловский считает, что имя Немцова будет увековечено в топонимике Москвы только в случае активного требования граждан

Политолог Глеб Павловский считает, что имя убитого политика Бориса Немцова будет увековечено в топонимике Москвы только в случае активного требования граждан. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Конечно, когда-нибудь появится площадь Немцова. Проблема в том, чтобы на этот раз это было требованием самих людей — граждан России. Чтобы они этого добивались, оказывали политическое давление внизу», — пояснил Г.Павловский.

С его точки зрения, «проблема не в том, чтобы одно имя заменить на другое, а в том, чтобы увидеть в этом какую-то моральную обязанность, чего до сих пор не было».