Дочь Немцова выразила благодарность мэру Праги за намерение переименовать площадь перед посольством РФ в честь отца

Дочь политика Бориса Немцова, соучредитель «Фонда Бориса Немцова за свободу» Жанна Немцова выразила благодарность мэру Праги Зденеку Гржибу за намерение переименовать площадь перед посольством России в честь ее отца. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я очень благодарна мэру Праги, мы встречались весной прошлого года и обсуждали возможность переименования площади», — рассказала Ж.Немцова.

Она назвала это очень важным событием. «Это сохранение памяти – напоминание о том, что произошло 5 лет назад. Мы должны помнить об этом убийстве и сделать все для того, чтобы этого не повторилось», — отметила Ж.Немцова.

Она также напомнила, что Фонд Немцова очень много работает в Праге. «Совместно с философским факультетом Карлова университета мы создали академический центр Бориса Немцова по изучению России, проводим там летнюю школу журналистики», — заключила Ж.Немцова.