В России 70 тысяч человек в год гибнут из-за ошибок и непрофессионализма врачей, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит агентство Интерфакс. На сегодняшнем заседании совета ректоров медицинских вузов Мурашко привёл несколько примеров врачебных ошибок после чего попросил включить в программу обучения, в том числе, вопросы, связанные с безопасным обращением с лекарственными препаратами.