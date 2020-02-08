В России 70 тысяч человек в год гибнут из-за ошибок и непрофессионализма врачей, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит агентство Интерфакс. На сегодняшнем заседании совета ректоров медицинских вузов Мурашко привёл несколько примеров врачебных ошибок после чего попросил включить в программу обучения, в том числе, вопросы, связанные с безопасным обращением с лекарственными препаратами.
2020-02-08T13:30:00+03:00
2020-02-08T13:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 08 февраля 2020
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